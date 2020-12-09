هنادي مهنا تضع زوجها في موقف محرج بسبب غيرتها.. شاهدوا ماذا فعلت على السجادة الحمراء!

ما يزال مهرجان القاهرة السينمائي مستمرًا منذ حوالي الأسبوع لعرض أبرز الأفلام الجديدة وبشكل حصري إضافةً إلى تكريم النجوم على أدوارهم.

من الثنائيات التي تواجدت على السجادة الحمراء كان الممثل المصري أحمد خالد صالح برفقة زوجته الفنانة المصري هنادي مهنا.

وتألق الثنائي باللون الأسود، إذ اختارت هنادي فستان أسود كلاسيكيًا، أما أحمد فاختار جاكيت طويل بنفس اللون ميزه تصميم باللون الفضي.

وأظهر فيديو متداول أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء غيرة هنادي على زوجها، إذ إن أحمد كان يتحدث مع فتاة إلى جانب زوجته التي كانت خارج هذا الحوار وما هي إلا ثوانٍ حتى أمسكت يده وأخذته باتجاه الصحافة، والملفت كان لحاق الفتاة بأحمد وبأنها وتابعت حديثها كأن شيئًا لم يكن.

وعلق الجمهور بدوره على الفيديو بتعليقات كان منها "هذي يسموها قله ذوق اول شي حرجت زوجها وهو دا يحجي وسحبته كبال العالم كأنما طفل عمره ٣ سنوات تصرفها خاطئ جدا قبل ميكون محرج للبنيه الي دا تحجي ويا.. محرج لزوجها هذا تصرف ينم عن شخص مو واثق بنفسه".."اعتقد من المعيب إذا كان أحد يحجي ويه شخص وشخص ثاني يقاطعه ويكوله امشي هذه قله ادب بصراحه".."ما اوقحها اللي وراهم مشيت وراه وكملت كلام عادي".

يذكر أن هنادي قد دخلت القفص الذهبي منذ حوالي الشهر بحفل زفاف ضخم أُقيم في مصر، وتألقت عروس 2020 بفستان من تصميم المصمم المصري "هاني البحيري"، والذي كان عبارة عن فستان بأكتاف جانبية مطرز بطريقة مستوحى من الأزهار كما أن إكسسوار الرأس كان أيضاً مستوحى من الفستان، مع طرحة طويلة تحوي تطريزًا لامعًا.

وحضر الحفل العديد من المشاهير بين الضيوف وبين من أحيا الحفل، الفنان المصري تامر حسني والنجم حكيم إضافة إلى المطربة الشعبية بوسي إضافةً إلى نجوم المهرجانات "حسن شاكوش، عمر كامل وحمو بيكا"، أما الحضور فشهد وجود الشقيقتين غانم، محمد الشرنوبي، درة زروق، ليلى أحمد زاهر وشيماء سيف التي تداول الجمهور فيديو راقصًا لها من داخل الحفل.

يذكر أن الثنائي كانا قد أعلنا خطوبتهما في نهاية سنة 2019 بحفل صغير اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وجاءت أخبار خطوبتهما رسمياً بعد 48 ساعة تقريباً من انطلاق الشائعات والتي نفاها والد العروس وقتها.

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