هنا الزاهد تتخلى عن شعرها الأشقر و تستبدله بهذا اللون

استبدلت الفنانة الشابة هنا الزاهد لون شعرها الأشقر التي أعتاد عليها الجمهور به منذ سنوات، إلى اللون البني، ونشرت عبر حسابها بموقع (انستجرام)، معلقة عليه :( ما رأيكم بني أم أشقر)، مما تسبب حيرة الجمهور هل قامت فعلا بتغيير لون شعرها أم هي مجرد باروكة، و هل السبب دور جديد تقوم به يتطلب تغيير لون شعرها، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت كشفت الفنانة عن ترشيحها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020 الى جانب كل من النجمات ياسمين صبري، هيفاء وهبي و نانسي عجرم، والتي تعلن عنها في قائمة TC Candler الشهيرة، حيث نشرت صورة ترشيحها عبر حسابها بموقع (انستجرام).