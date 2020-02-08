هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأصغر (صور)

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد أبنها الصغير (مالك)، عبر حسابها بموقع (أنتسجرام)، حيث نشرت مجموعة صور تجمعها معه، معلقة عليها قائلة :( عيد ميلاد سعيد يا ملاكي.. كل سنه وأنت طيب يا روح قلبي .. ربنا يخليك ليا .. بحبك)، حسب موقع اليوم السابع.

من ناحية أخرى، قالت الفنانة هنا شيحة إنها انضمت لمسلسل (لعبة النسيان) المأخوذ عن فورمات إيطالية مع الفنانة دينا الشربيني المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ورفضت الإفصاح عن دورها مؤكده أن الشخصية ستكون مؤثرة لدى الجمهور، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.