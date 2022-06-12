هند القحطاني تبكي ألمًا بعد عملية أنفها.. "أبغى زوج حنون"

تصدر اسم مشهورة السناب شات السعودية، هند القحطاني، قائمة الأعلى بحثًا في محرك البحث "غوغل"، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي ألماً عقب خضوعها لعملية جراحية تجميلية في وجهها.

شاركت هند القحطاني متابعيها عبر حسابها الخاص مقطع فيديو وهي مستلقية على سرير المشفى، والضمادات تغطي وجهها وعلامات الانتفاخ والرضوض واضحة؛ عقب خضوعها لعملية تجميلية في أنفها.

ولفتت القحطاني إلى أنها تشعر بألم شديد حتى أنها غير قادرة على النوم، رغم تناولها العديد من الأدوية المسكنة لكن دون فائدة، وقالت: "ما قدرت أنام.. أخذت مسكنات ولا في فايدة.. تخيلوا وجهي يوجعني خصوصا الجزء الأيمن.. وحنجرتي خاصة الجهة اليمنى.. وصداع وحرقان في أنفي".

وأعربت القحطاني عن ندمها لإجراء العملية بسبب الألم والتعب الذين سبباه لها ، كما أنها حزينة على أطفالها الذين يأتون للطمئنان عليها وليس بمقدورهم سوى منحها كأس من الماء لشربه، مُشيرةً إلى حاجتها لوالدتها للوقوف إلى جانبها، قائلة: "المرأة تحتاج أمها تطبطب عليها، أو تحضنها.. والله أحتاج أمي صدق.. كانت أمي اطبطب عليِّ لما أحتاجها".

كما تمنيت لو أنها متزوجة من رجل طيب، قائلة بتأثر: "ياريتني متزوجة رجل طيب حنون يهتم فيني يداريني من شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة".

وأشارت إلى أنها فقدت حاستي التذوق والشم، كما أن الشعر الذي زرعته في الجبهة والحاجبين قد سقط.

هند القحطاني تخضع لعملية زراعة شعر

وكانت القحطاني قد كشفت سابقًا خضوعها لعملية زراعة شعر في مقدمة الرأس والحاجبين؛ بعدما تعرَّضت للتنمر والسخرية من حجم جبهتها، حتى أن البعض أطلق عليها لقب "أم جبهة".

ونشرت صورة لمكان إجراء العملية مُعربة عن خجلها "والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم.. زرعت شعري وحواجبي مو كل شيء، لا طبعا زرعت نصف سم (سنتمتر) مقدمة الجبهة".

وتابعت: "قلت للحكيم (الطبيب) شعري جيد لكن أريد تصغير جبهتي قليلا، فقال لي إن جبيني رائع مع مقاييس وجه مثالية".



