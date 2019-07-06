هند صبري بالمنشفة و الفوطة و غادة عبد الرازق تعلق

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة التي شاركتها الفنانة هند صبري عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام)، مساء اليوم.

وظهرت الفنانة التونسية وهي ترتدي البشكير، والفوطه على رأسها، وممسكة بكوب من القهوة الساخنة.

وكتبت عبد الرازق على الصورة : (خراشي على القمر ما شاء الله)، وهو ما جعل التعليقات تنهال عليها حول مدى رقتها في هذه الإطلالة، حسب موقع صدى البلد.

وكانت غادة عبد الرازق كانت شاركت في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل (حدوتة مُرة) والذي حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب جمهورها.