هند صبري و صورة بلامكياج: (السعادة تنتقل بالعدوى)

شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها بصورة لها بدون ميكاب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور (إنستجرام)، التقطتها في الطبيعة حيث البحر والأشجار. وحرصت النجمة التونسية على الاستعانة بمقولة الأديب المصري الراحل أنيس منصور، قائلة: (السعادة تنتقل بالعدوى، فكن حاملاً لهذا الميكروب).

من ناحية أخرى، أعلنت شبكة (نتفليكس) عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي، تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.

وصرحت النجمة هند صبري: (أنا في غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أنني متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمي).