هيا الشعيبي تنجو من الموت.. وابنتها لا تستطيع المشي بسبب الحادث المأساوي!

يبدو أن سنة 2020 من أسوأ السنوات على الممثلة الكويتية هيا الشعيبي والتي كان آخر أحداثها حريق كبير كاد أن يودي بحياتها وحياة ابنتها.

وشاركت هيا فيديو عبر حسابها تؤكد فيه أن حريق حدث في منزلها وعندما وصلت للمكان وجدت ابنتها تشتعل وسط النار التي التهمت قدميها. رد فعل هيا كان سريعاً بعد أن ألقت نفسها على ابنتها التي كانت تصرخ من الألم والخوف وتم إسعافها مباشرةً.

أضرار إبنة هيا كانت قوية لدرجة أنها لا تستطيع المشي حالياً، وقد شاركت صُور لقدمي الفتاة والتي بدت محروقة بشكل شبه كامل. الممثلة الكويتية شكرت كل من سأل عن ابنتها وأضافت أن الصدقة التي تقوم بها بشكل دوري هي سبب نجاتهما بأقل الأضرار.

يذكر أن هيا كان قد تم إيقافها تحت التحقيق منذ مدة قريبة بعد أن شاركت فيديو فاضح عبر حسابها في سناب شات، وتم الإفراج عنها بغرامة وصلت لـ 2000 دينار كويتي، وكانت هيا قد صرحت وقتها أن حسابها تعرض للسرقة إلا أن ذلك لم ينقذها من الهجوم الشديد والذي كان في الأصل قد بدأ بعد أن أٌتهمت بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، كانت الفنانة الكويتية وتحديدًا بعد وفاة أمير الإمارات الشيخ صباح الصباح قد شاركت صورة لأمير دولة قطر تميم بن حمد أثناء تواجده في عزاء الراحل، وارفقت تعليق "الأمير الوحيد الذي حظر جنازة والدنا"، وعادت وشاركت صورة أخرى قديمة لأمير قطر برفقة الشيخ الراحل من مناسبة كان السبب في تنظيمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أي أنها تجاهلت أو بالأحرى أزالت صورة العاهل السعودي من جانبهما، وأرفقت الصورة تعليق "اللهم إنه كان نصيراً للحق عدواً للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

وفتح تصرف الشعيبي النار عليها ووصلت الاتهامات إلى حد خيانة البلد التي كانت سبب انتشارها ونجاحها بحكم أن معظم أعمالها الفنية كانت من السعودية، وأيضاً أنها تحاول الإيقاع بين البلدين بالرغم من أنها تعرف أن الوضع متوتر بينهما. بدورها شاركت هيا فيديو وعلقت أن سبب صعودي للترند هو حب الجمهور لي، وأنها مهمة لأنها شغلت حديث الكل في يوم واحد.

وكانت الفنانة الكويتية قد تصدرت الحديث منذ عدة أيام بعد أن أعلنت أنها قد طردت السائق الخاص بهم والذي عَمل عندهم لمدة 12 عاماً والسبب التحرش، إذ أكدت الشعيبي من خلال فيديو أنه كان يتحرش بالعاملات في المنزل وعلى الرغم من أنها حاولت أن تقدم له النصيحة إلا أنه لم يستمع لها مما دفعا لطرده.

وتابعت الشعيبي أنها في النهاية لم تتحمل أخطاء السائق الكثيرة مثل التدخين في السيارة وكثرة الكلام مع الخادمات اللواتي اشتكين منه، إلى جانب أنه كسول ولا يتهم بنظافة السيارة، لتجتمع كل هذه الأمور وتقرر أن هذا السائق لا مكان له بين الموظفين الذين يعملون لديها.

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