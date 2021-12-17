هيا مرعشلي تصدم متابعيها بظهور بلا مكياج أو فلاتر

نشرت الممثلة الشابة السورية هيا مرعلشي عبر صفحتها الخاصة على تطبيق تبادل الصور(انستغرام)، مجموعة من الصور ومقطع فيديو وهي تستعرض جمال وجهها (دون فلتر)، فتلقت كلمات الغزل والإطراء من جمهورها.

الفنانة السورية هيا مرعشلي لم تتوان بكل جرأة عن استعراض أحدث اطلالة لها ظهرت فيها بملامحها الطبيعية بدون مكياج، فالتقطت مجموعة صور لها تظهر وجهها بشكل واضح.



هيا بدت جميلة في الصور لكنها ظهرت ايضا ببعض العيوب في البشرة، مثل المسامات الواسعة في بشرتها، الى جانب ظهور بعض الهالات الداكنة تحت العين، لكن الفنانة لم تبالي بكل هذه الثغرات الجمالية في بشرتها، واستعرضت بكل جرأة صورها بدون ان تستعين بأي فلترات لتنقية الوجه او تعديل مظهر بشرتها، لرغبتها بأن تكشف للجمهور عن كثب جمالها الطبيعي بدون أي مساحيق او تعديلات.

و شخصيا، كشفت النجمة السورية أنها ارتبطت رسمياً من شاب سوري خارج الوسط الفني كما أكدت جدتها الفنانة ناهد الحلبي.

وقد أشيع قبل فترة من الزمن وجود علاقة رومانسية بين الفنانة السورية وناصيف زيتون وبارتباطها هذا تنهي جميع الشائعات حول هذا الموضوع.