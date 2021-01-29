هيثم شاكر يطلب الدعاء بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا

أصيب المطرب هيثم شاكر، بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قائلا : (الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم)، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.

هيثم شاكر أطل على جمهوره كممثل في مسلسل (حب عمري) الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، شاركته البطولة الفنانة سهر الصايغ والفنانة منة فضالي الفنان محمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبدالعزيز حشاد، وكان أخر ألبوماته بعنوان (معرفة قديمة)والذي أطلقه عام 2019.

وكانت آخر ألبومات هيثم شاكر (معرفة قديمة) وضم 12 أغنية منها (ماتوصونيش، لحقتيني ، يا حبيبة، إحنا افترقنا و غيرها.