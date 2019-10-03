هيفاء تتشاجر مع إحدى متابعاتها و الألفاظ الخارجة سيدة الموقف!

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، سؤالًا على جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير (إنستجرام)، تتسائل فيه عن نوايا البشر.

وقالت: (لو النوايا لها صوت.. يا فضيحة البشر!!، مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟)، واستعانت بمنشورها بصورة من جلسة تصويرها الأخيرة.

هذا و تفاعل الجمهور مع النجمة اللبنانية وردت على بعضهم، إلا أن إحدى المتابعات لم تعلق على الإطلالة أو أي شيء بل اكتفت بسب هيفاء مباشرة بلفظ خارج قائلة لهيفاء: (أنت وسخة) لترد عليها الفنانة: (أكيد أكيد مش أوسخ منك!).

ويبدو أن سبب طرح هيفاء وهبي للسؤال لم يأت من فراغ، فدائمًا ما تتحدث فى منشوراتها عن أزمة الثقة والصداقة، والتي دائمًا ما تثير الجدل.







