هيفاء حسين تصدم متابعيها بصورة ابنها الشاب.. ومعلِّق: "افتكرت عندك توأم"!

صدمت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها بصورة حديثة لابنها الشاب سعد، إذ ظن الكثيرون أن لديها طفلين توأم فحسب من زوجها الممثل حبيب غلوم.

شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بابنها سعد، الذي تفوق عليها بالطول، وعلَّقت: "يارب تحفظ لي ابني وتنور دربه وتجعله دايما في اعلى المناصب".

وتألق الشاب، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، مُرتديًا الزي الخليجي المؤلف من ثوب أبيض وغترة وعقال‎، بينما اختارت هيفاء حسين فستانًا باللون الوردي الباهت من الحرير، واعتمدت مكياج هادئ من درجات الوردي.

وانهالت التعليقات المشيدة بجمال الأم وابنها، بينما أعرب البعض عن صدمتهم من أن تكون حسين أم لشاب وسيم، فكتبت إحداهن: "ماشاء الله ربي يحفظه ويفرحك فيه وتشوفينه بأعلى المراتب وتفرحين بعرسه وتشوفين عيال عياله يارب".

وعلَّقت آخرى: "ماشاء الله واني افتكرت ابنائج التؤام الصغار فقط ربي يخلي الج".

وكتبت إحداهن: "فديتكم تخبلؤن ربي يحفظكم لبعض".

هيفاء حسين وزيجاتها

يذكر أن سعد هو ابن هيفاء حسين من زوجها الاول، الذي كان من خارج الوسط الفني، الذي انفصلت عنه عام 2010 قبل ان تعلن عن زواجها من الفنان الاماراتي حبيب غلوم والذي رزقت منه بتوأم هما سلطان وجواهر.

هيفاء كانت قد تزوجت من الدكتور حبيب عام 2010 بحفل بسيط اقتصر على الأهل والمقربين، وأضافت المصادر وقتها أن غلوم بعث برسالة عبر هاتفه المحمول إلى أصدقائه تفيد بزواجه بالفنانة البحرينية، ويقول نصها: "بسم الله، وعلى بركة الله؛ يطيب لنا أن نعلمكم بأنه تم بحمد الله زواج د.حبيب غلوم وهيفاء حسين، ودامت حياتكم تنعم بالفرح والسعادة".

يذكر أن هذا الزواج الثاني لـهيفاء، وكذلك الأمر لحبيب الذي تزوج للمرة الثانية وله من زوجته الأولى ولدين وابنتين من زواج دام عمره 25 عاماً.