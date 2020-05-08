هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية مبهرة في أحدث ظهور على (إنستجرام)

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جلسة تصوير جديد قامت بتصويرها مؤخرًا لتناسب أجواء شهر رمضان الكريم، وعلقت عليها: (ليالي رمضان).

فى سياق آخر،و كانت وهبي قد حررت محضرًا ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

في المقابل رد وزيري بنشر مقولة في خاصية القصص المصوّرة في حسابه على تطبيق (إنستجرام) وكتب (لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله).

يذكر أن محمد وزيري تقدم العام الماضي باستقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وأغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور الفنانة بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.