هيفاء وهبي تستقبل العام الجديد في باريس

تقضي الفنانة هيفاء وهبي عطلة رأس السنة الميلادية 2022 في العاصمة الفرنسية باريس.

هذا و نشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على (إنستغرام) صورا من رحلتها إلى فرنسا، حيث استمتعت بالتجول في الشوارع.

و تجولت هيفاء في شوارع العاصمة الفرنسية، وارتدت فستان أسود قصير منقوش بالنجوم وجاكيت من الفرو بنفس اللون،و على غير المعتاد في صور العطلات، لم تحرص على نشر صورتها إلى جوار برج إيفل، أحد أشهر المعالم السياحية في باريس.

هيفاء كانت قد هنأت جمهورها ببداية العام جديد عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي قائلة : (عام سعيد عليكم جميعاً)، وتابعت (أتمنّى أن يكون العام 2022 أكثر لطفاً على الجميع. سنة جديدة مع أهدافٍ أكبر).

ورغم زحمة المنشورات المُهنّئة بالعام الجديد، إلا أن منشور هيفاء وهبي قد اجتاح شبكة الإنترنت وسط تفاعل كبير من قبل محبّيها.

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