هيفاء وهبي تفيض أنوثة بإطلالة كاجوال أنيقة

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) أبهرت به جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتميزت جلسة التصوير الجديدة بالبساطة والتلقائية، حيث ارتدت (توب)، قصير من اللونين الأبيض والأزق وجينز من اللون الأزرق.

وعلى صعيد العمل، تعمل النجمة على تصوير آخر مشاهد فيلمها (رمسيس باريس) الذي يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه في إطار كوميدي، والذي يشارك في بطولته كل من محمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.