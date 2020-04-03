هيفاء وهبي تكشف عن مصير مسلسلها الرمضاني (أسود فاتح)

توقفت الحياة الفنية في لبنان بعد قرار فرض حظر التجول من أجل التصدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما قد يطيح بعدد من الاعمال الدرامية خارج السباق الرمضاني في مقدمتهم مسلسل( أسود فاتح) للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي :( انا لا استطيع اجزم بخروج المسلسل من السباق الرمضاني لان جميعنا نعلم ان كل الاعمال درامية وقف تصويرها).

واضافت :(اتمنى وجود ظروف صحية ملائمة نستطيع ان نصور فيها خاصة اننا ببداية ازمة كورونا خاطرنا أكثر من مرة).

وتابعت :( كنا نذهب على التصوير قبل فرض حظر التجول والالتزام بالبقاء في البيوت وبتمنى ان العمل يشوف النور في رمضان واكيد لو ما صار صحة الناس اهم)، حسب موقع صدى البلد.