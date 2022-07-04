وائل جسار يحيي ثاني أيام عيد الأضحى في لبنان

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإحياء حفل غنائي في لبنان، يوم الأحد 10 يوليو/تموز الجاري و الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المميزة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

يذكر ان أحدث أعمال المطرب اللبناني هي أغنية (عيان) التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة ، بالإضافة الى أغنية أخرى بعنوان (ولا في الأحلام)، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد. والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.