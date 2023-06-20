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وائل كفوري يتصدر بأغنيته الصيفية الجديدة (حالف عالحب)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 03:01
وائل كفوري
وائل كفوري

البوابة-تصدر النجم اللبناني وائل كفوري، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرحه أغنيته الجديدة 
(حالف عالحب) على موقع (يوتيوب)، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها.

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أغنية (حالف عالحب) من كلمات الشاعر الغنائي منير بو عساف والملحن والموزع الموسيقي بلال الزين. الأغنية إيقاعية صيفية و قد اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف، بنمط عفوي وبسيط يتماشى مع أجواء الأغنية.

على صعيدٍ آخر، يُحيي وائل كفوري حفلاً غنائياً في مدينة العقبة الاردنية يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، و يضرب موعداً مع جمهوره اللبناني في حفل غنائي وحيد لهذا الصيف يوم 29 يوليو/تموز المقبل ، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر /تشرين الأول المقبل.


 

كلمات دالة:وائل كفوري

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