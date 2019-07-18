وائل كفوري يرد على تصريح نوال الزغبي بالزواج منه

علق الفنان وائل كفوري لأول مرة على ما صرحت به الفنانة نوال الزغبي بشأن الزواج منه وأن أي سيدة أو فتاة تتمنى الزواج منه وفي حالة عرض الزواج منه فلا يمكن أن ترفضه.

وقال كفوري عقب حفل غنائيا في افتتاح (أعياد بيروت): (إن نوال حبيبة قلبي وتصريحاتها نابعة من محبة إلي) وبدت على وائل علامات المفاجأة بهذا التصريح، حسب موقع صدى البلد.

وكانت نوال الزغبي قد صرحت سابقا على هامش إحيائها حفلا في سوريا بعد غياب 10 سنوات، بأنها على استعداد للزواج من الفنان وائل كفوري بما إنه الآن غير مرتبط وهي كذلك وأضافت مازحة (وائل كفوري يعجب كل النساء).



