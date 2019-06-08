وائل كفوري يعلن عن طلاقه من أنجيلا بشارة رسميا

أعلنت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم، عن طلاق المطرب اللبناني وائل كفوري، من زوجته، أنجيلا بشارة.

وقالت ريما نجيم، ببرنامجها الإذاعي: (أريد أن أُعلن رسميًا وبموافقة وائل كفوري، طلاقه رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة)، موضحةً أنه في آخر مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامجها (تخاريف)، بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما سُئل هل هو متزوج أو مطلق، قال إنه (لا يملك الجواب).

وأضافت ريما: (بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق)، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر، و ان لا يتدخل أحد في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة.

وتابعت: (وائل كفوري حسمها وقال لي احسميها على الهواء، أشكرك على ثقتك ومحبتك، وكل التوفيق في حياتك).

ولدى كفوري وبشارة طفلتان، الأولى اسمها ميشيل، وولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية اسمها ميلانا، وولدت عام 2016، ويحرص وائل أيضًا على إبقائهما بعيدتين عن وسائل الإعلام، بشكل كامل.