وائل كفوري يعلن عن طلاقه من أنجيلا بشارة رسميا

منشور 08 حزيران / يونيو 2019 - 04:16
وائل كفوري يعلن عن طلاقه من أنجيلا بشارة رسميا
وائل كفوري يعلن عن طلاقه من أنجيلا بشارة رسميا

أعلنت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم، عن طلاق المطرب اللبناني وائل كفوري، من زوجته، أنجيلا بشارة.

وقالت ريما نجيم، ببرنامجها الإذاعي: (أريد أن أُعلن رسميًا وبموافقة وائل كفوري، طلاقه رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة)، موضحةً أنه في آخر مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامجها (تخاريف)، بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما سُئل هل هو متزوج أو مطلق، قال إنه (لا يملك الجواب).

وأضافت ريما: (بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق)، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر، و ان لا يتدخل أحد في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة.

وتابعت: (وائل كفوري حسمها وقال لي احسميها على الهواء، أشكرك على ثقتك ومحبتك، وكل التوفيق في حياتك).

ولدى كفوري وبشارة طفلتان، الأولى اسمها ميشيل، وولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية اسمها ميلانا، وولدت عام 2016، ويحرص وائل أيضًا على إبقائهما بعيدتين عن وسائل الإعلام، بشكل كامل.


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