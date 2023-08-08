واين برادي يصدم الجميع بالكشف عن ميوله الجنسي.. ينجذب لجميع الأنواع والأجناس

كشف الفنان الأمريكي واين برادي عن ميوله الجنسي بعد رحلة طويلة من اكتشاف الذات، وذلك بدعم من ابنته وزوجته السابقة.

واين برادي يكشف ميوله الجنسي

مؤخرًا، أجرى برادلي مقابلة مع مجلة "بيبول"، وكشف أنه لم يكن قادرًا على اكتشاف ما إذا كان ثنائي الميول الجنسي، لأنه لم يمتلك الفرصة لذلك.

واعتبر برادي أنه ينتمي إلى "الشمولية الجنسية"، التي تعني إنجذب المرء جنسيًا، أو امتلاكه عواطف ومشاعر حب تجاه أشخاص آخرين دون النظر إلى جنسهم أو ميولهم الجنسي.

وقال: "لقد اخترت الشمولية الجنسية- وأنا أعلم أنني أفسد معنى القاموس تمامًا، لكن بالنسبة لي تعني بالعموم أن تكون قادرًا على الانجذاب إلى أي شخص يعرِّف عن نفسه بأنه مثلي، أو سوي، أو ثنائي الجنس، أو متحول جنسيًا أو غير ثنائي".

وأضاف: "لقد اعتبرت أن كلمة "بان" pan تعني أنه ليس بإمكاني فقط الانجذاب إلى أي من هؤلاء الأشخاص أو الأنواع جسديًا، لكن يمكن أن أنجذب إلى شخصية المرء بحد ذاتها."

وكشف برادلي أنه كان منجذبًا إلى الرجال في الماضي، لكنه تجاهل مشاعره بسبب نشأته، إذ كان يعتبر مصطلح "مثلي" وصف "مهين".

يذكر أن برادي كان متزوجًا من ديانا لاسو من عام 1993 إلى عام 1995، ثم تزوج من ماندي تاكيتا عام 1999 وأنجب منها ابنته مايلي برادي، البالغة من العمر 20 عامًا، لكنهما انفصلا عام 2008.

