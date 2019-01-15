وفاة الفنان السوري أسعد فضة عن 81 عامًا!

اسعد فضة

توفي الفنان السوري القدير أسعد فضة عن 81 عامًا، ولد الفنان الراحل في اللاذقية عام 1938، وشارك في عدد من الأفلام والمسرحيات ولديه رصيد كبير في التلفزيون.

ومن أشهر أعماله في التلفزيون الدبور، أبو كامل، الفوارس، قتل الربيع، العبابيد، نزار قباني، بيت جدي، رجال العز، حائرات، كما شارك الفنان السوري مؤخرًا في باب الحارة بجزئه الثامن.

والفنان الراحل كان متزوجًا من الفنانة مها الصالح ولديه منها ابن واحد "مجد فضة" يعمل أيضًا في مجال التمثيل وشارك في عدد من الأعمال أبرزها زمن العار، كما وشارك والده في مسلسل "رياح الخماسين" إلى جانب عدد من النجوم أبزهم الفنانة سلمى المصري.

وحصد الفنان الراحل العديد من الجوائز عبر مسيرته الفنية الطويلة.

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