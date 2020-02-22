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يارا: السفيرة الإعلامية لعلامة (ميسي) التجارية

منشور 22 شباط / فبراير 2020 - 04:40
يارا السفيرة الإعلامية لعلامة (ميسي) التجارية
يارا السفيرة الإعلامية لعلامة (ميسي) التجارية

 

في سابقة هي الأولى من نوعها، إختارت علامة اللاعب الأرجنتيني (ميسي) التجارية النجمة يارا كسفيرة للحملة الإعلامية الاجتماعية الأولى الخاصة بهم.

وفاجأت إدارة متجر اللاعب ميسي يارا وقدّمت لها هديّة عبارة عن Puff Vest من اللون النيلي، حيث نشرت يارا عبر صفحتها الخاصة على  (إنستجرام) صورة وهي ترتدي Vest أرفقتها بتعليق: (شكراً جزيلاً لـ Messi Brand على هذه الهدية الخاصة، سعيدة جداً لإختياري كسفيرة للحملة الإعلامية الإجتماعية الأولى للعلامة التجارية الخاصة بميسي وأن أقود هذه الحملة في منطقتنا)، حسب موقع دنيا الوطن.

هذا ووعدت متابعيها بحسم 20% على المشتريات في حال قدموا القسائم باسمها، وبمزيدٍ من المفاجآت.


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