يارا تخرج عن صمتها بشأن خبر زواجها في أمريكا

حسمت الفنانة اللبنانية يارا، حقيقة زواجها من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، في أمريكا.



وقالت يارا خلال لقائها في برنامج (MBC Trending)، على mbc 4: (أنا من الأشخاص الذين لا يخفون شيئًا في حياتهم ولو أنا أريد الزواج سأعلن الخبر عبر صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي وسأكون أول واحدة أعلن عنه للناس اللي بيحبوني بس يكون الخبر صحيح). وأضافت: (اللي ربنا كاتبه يسير وإذا غير صحيح فهو فال جيد)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكانت الصحفية هنادي عيسى نشرت عبر صفحتها في (توتير) تغريدة قالت فيها: معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتم هذا الأسبوع في أمريكا، وسيكون زواجا مدنيا بعيدا عن الإعلام.

وفور إعلان الصحافية عن الخبر، انهالت التعليقات المتضاربة حول صحته، فالبعض أكد أن المعلومات خاطئة أو يارا ستعلن زواجها في حال حدوثه.





