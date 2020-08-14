يارا تستعد لطرح أغنية (ما يهمك يا بيروت)

أعلنت المطربة يارا، قرب طرح أغنية جديدة من أجل لبنان.الأغنية تحمل اسم (ما يهمك يا بيروت)، وأكدت طرحها حرصا منها على دعم لبنان بعد حادث انفجار المرفأ الذى تعرضت له يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمى بموقع (تويتر)، برومو الأغنية وعلقت عليه قائلة: (ما يهمِّك يا بيروت.. قريبًا.. يارا.. بيروت.. لبنان)، حسب موقع مبتدأ.

وكانت بيروت شهدت الثلاثاء الماضي، انفجار مخزن المرفأ ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.