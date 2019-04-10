ياسمين صبري

استطاع القائمون على صناعة دراما رمضان 2019، إعادة هيكلة الدراما الرمضانية، ومن أبرز الظواهر التي أنتجتها هذه الهيكلة، اختفاء نجمات الصف الأول للمرة الأولى، حيث تشهد الدراما الرمضانية هذا العام حضورًا قويًا للبطولة النسائية لنجمات الصف الثاني في السنوات السابقة.

الأهم أن بعضًا من هؤلاء النجمات كن يعانين من تراجع مساحة أدوارهن، مقارنة بنجمات الصف الأول، حتى استطاعن أن يتصدرن مشهد البطولة المطلقة، وهذا ما يرصده "البوابة"، باستطلاع آراء النقاد حول منح البطولة النسائية لنجمات الصف الثاني، وهل هي نتائج هيكلة الدراما المصرية أم نجاحات سابقة، حققتها هؤلاء النجمات؟.

تخوض النجمة المصرية ياسمين صبري، البطولة المطلقة لأول مرة، بمسلسل "حكايتي"، وتجسد دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتتواصل الأحداث بتركها لمدينتها الأصلية التي نشأت فيها، وتشق رحلتها نحو تحقيق نجاحاتها، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

على نفس المنوال، تخوض النجمة المصرية إيمي سمير غانم، أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل "سوبر ميرو"، وتجسد شخصية بطلة خارقة، تعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من تأليف محمد محمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

أما الفنانة المصرية دينا الشربيني، فبعد نجاح مسلسلها الرمضاني الماضي "مليكة"، الذي كان أولى بطولاتها المطلقة، لا زالت تواصل الصعود، بثاني بطولة مطلقة لها في الدراما الرمضانية بمسلسل "زي الشمس"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، إذ يتعرض شقيقها للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ دينا التي تجسد دور ""محامية"، رحلة البحث عن القاتل.

المسلسل من تأليف مريم ناعوم وإخراج كاملة أبو ذكري، التي انسحبت من إخراج العمل، ليتم ترشيح المخرج سامح عبدالعزيز، لاستكمال التصوير.

فيما تواصل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، انطلاقتها في الدراما الرمضانية، فمن المعروف أنها نجمة شباك في السينما، وخاضت بطولات سينمائية كثيرة وضعتها على قائمة النجوم المطلوبين بالاسم للجمهور، وفي رمضان قبل الماضي خاضت ياسمين، البطولة بمسلسل "هربانة منها"، لكنها لم تظهر في رمضان 2018، وتعود هذا العام بمسلسل "لآخر نفس"، حيث تجسد شخصية مهندسة تتعرض لكثير من المواقف، وهي متزوجة من ضابط شرطة، وتدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي، من تأليف أمين جمال وإخراج حسام علي.

وتعود الفنانة مي عز الدين، هذا العام ببطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث تجسد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، والثانية، هي الجدة، التي تعيش معها، وتدور الأحداث في شكل كوميدي، مليء بالصراع على الميراث، والعمل من تأليف مصطفى عمر وإخراج أكرم فريد.

أما مسلسل "وبينا معاد"، فهو من المسلسلات الدرامية، المصنفة ضمن البطولات الجماعية، حيث يقوم بالبطولة غادة عادل ورانيا يوسف، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويغيب هذا العام، نجمات كبار كن قد حققن نجاحات كبيرة، في الدراما المصرية ببطولات مطلقة، وغالبيتهن من نجمات الصف الأول، ومنهن: يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ونيللي كريم وغادة عبدالرازق.

وفي هذا الصدد، أوضح الناقد الفني المصري سمير الجمل، أن هيكلة الدراما كان أمرًا ضروريًا في هذه الفترة، خاصًة أن المشاهد لم يكن يستطيع مشاهدة كل الأعمال في توقيت واحد، وتقليلها يعطي الفرصة لمتابعة أكثر.

وأضاف الناقد المصري، أن الهيكلة لها فوائد كثيرة منها على سبيل المثال، تقليل النفقات وتخفيض الأجور، حيث اعتمد المنتجون على نجمات الصف الثاني، وهذا جعل نجمات الصف الأول يجلسن في منازلهن بسبب ارتفاع الأجور، أو لأنهن ظهرن كثيرًا وآن الآوان لإعطاء الفرصة لغيرهن.

وأشار، في تصريح لـ"البوابة"، إلى أن بعض هؤلاء النجمات يظهرن، لأن التكتلات الإنتاجية تعتمد على الشباب لأن أجورهم أقل، إضافة إلى أنهم لم يغفلوا مسألة التوازن بين النجمات الأكثر جماهيرية.

ونوّه على أن اختيار هؤلاء النجمات نتيجة للهيكلة إضافة إلى نجاحات البعض منهم، فمثلًا رأى أن اختيار دينا الشربيني، للبطولة المطلقة مجاملة أكثر منه نجومية، رغم أنها موهوبة في الآداء، كما أن ظهور مي عز الدين، لنجاحها لسنوات عديدة، ناهيك عن أن ياسمين عبدالعزيز، ناجحة في السينما وتواجدها في التلفزيون مكسب للمنتجين.

وأكدت الناقدة المصرية خيرية البشلاوي، في حديتها لـ"البوابة"، أن تقنين أوضاع الدراما يعود على المشاهد المصري بالفائدة، لأن المنتج سيبحث وراء جودة المُنتج، كي يضمن نسبة مشاهدة أعلى.

وأوضحت أن حال الدراما في السنوات الماضية كان يثير التخوفات، بسبب أخطاء صنّاعها، لأنهم أعطوا الفرصة للنجم أو النجمة لقيادة العمل واختيار القائمين عليه والمشاركين فيه، ولكن الهيكلة عدلت "الكفة"، فخرجت العصمة من أيدي النجوم، لأيدي الصنَاع ليتحكموا في مسألة ارتفاع الأجور وإنتاج محتوى جيد.

وعن ظهور النجمات للمرة الأولى، قالت إن تمسك نجمات الصف الأول بأجورهن المرتفعة سبب استبعادهن، فظهرن نجمات الصف الثاني، وسواء كان هذا بسبب نجاحهن أم في إطار خطة الهيكلة، فهذا سيتضح إذا ما استمرت خطة التكتلات الإنتاجية، فإما أن ترضخ النجمات الغائبات للسوق الجديد وتعود للظهور أو يظلن كما هن في حال نجاح الجدد في استقطاب شرائح الجمهور.

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