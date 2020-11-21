ياسمين صبري تتعرض لسخرية متابعيها بسبب هذه الصورة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة في أحدث ظهور لها. ونشرت ياسمين، الصورة عبر حسابها على (إنستجرام).

وتفاعل عدد من جمهورها ومتابعيها مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: (الطيارة مش لايقة مع الشنطة خالص لازم تغيريها)، (يعني الشنطة ليها كرسي مخصص.. طب كنتي خدتيني وأنا هقعد على رجل الشنطة عادي)، (يا رب أنا نفسي أركب طيارة زي الشنطة اللي هناك دي)، (لا تسوي نفسك جورجينا)، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن مسلسل (فرصة تانية) كان أخر عمل لياسمين و عرض في السباق الرمضاني الماضي.