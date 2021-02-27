ياسمين صبري تتعرض للسخرية بسبب بنطال (جينز)!

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع (إنستجرام).

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة كلاسيكية مرتدية تيشيرت باللون الأسود، مع بنطلون جينز.

ومن بين الذين علّقوا على إطلالة ياسمين صبري، الفنانة وفاء عامر والتي كتبت لها: (قمر)، بينما البعض لم يعجبه إطلالة ياسمين صبري؛ وبينهم من علّق قائلا: (مستواكي في اللبس نزل، أنا عندي بنطلون أحلى منه على فكرة، ما عجبني البنطلون، إيه اللي أنتِ لابساه ده مش حلو خالص)، وغيرها، حسب موقع مصراوي.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل (فرصة تانية)، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.