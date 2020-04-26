ياسمين صبري تستغيث بـ أبو هشيمة في برنامج "رامز مجنون رسمي"!

حلت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم رامز جلال.

الحلقة التي عرضت منذ أقل من ساعة نالت أصداء عالية لدرجة أن إسم ياسمين صبري تصدر الترند ضمن تعليقات على جمال الممثلة التي على الرغم مما تمر به من مقالب بقيت جميلة في أعين المشاهدين.

التاايم عندي عباره عن جمال ياسمين صبري 🌚🌚. — نـيـنـاا 🇸🇦. (@Ninaa_112) April 26, 2020

خلال تعرض ياسمين للمقالب، إستغاثة برجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" الذي كان خطيبها في تلك الفترة من تصوير البرنامج، وبالطبع لم يسلم الثنائي من التعليقات الطريفة من قبل الجمهور.

في ختام الحلقة تدحرجت ياسمين من الدرج بطريقة طريفة بعد أن تم إطلاق المياه ورغبة الصابون، وليس لمرة واحدة لمرتين متتاليتين.

يذكر أنه يعرض لـ ياسمين مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة "أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، إدوارد" ونخبة من النجوم العرب، ويحقق العمل أصداء عالية عبر السوشال ميديا مع تصدر العمل للترند إضافة لـ إسم ياسمين وإسم آيتن.

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