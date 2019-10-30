ياسمين صبري تنفعل على أحد متابعيها بعد تغريدتها عن شهيد التذكرة في مصر

سادت يوم أمس حالة من الحزن والحسرة بين أفراد الشعب المصري عقب انتشار خبر وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بعد قفزهما من القطار أثناء مسيره، والسبب هو عدم امتلاكهما ثمن التذكرة وبالتالي تم إجبارهما من قبل محصل التذاكر على النزول.

وبالتأكيد شغلت هذه الحادثة الجميع وتم طرح الكثير من الأسئلة حول تفاصيل ما حدث ولماذا لم يكن هناك سيناريو آخر متاح بدلًا من أن يتم القضاء على حياة شخص بسبب تذكرة وإصابة الآخر بشكل خطير، وجاءت هذه التساؤلات من قبل الفنانة ياسمين صبري التي كتبت في تغريدة على تويتر وقالت:

" ومكنش في ولا واحد في القطر سامع انهم معهمش ثمن التذكرة فا يدفعولهم ثمنها ،لا حول ولا قوة الا بالله"، لتنفعل على أحد الأشخاص الذي كتب لها: " لو حضرتك موجودة والله ما هتدفعيلهم".

وقررت أن ترد عليه دون غيره، حيث ردت عليه قائلة "والنبي كفي نفسك"، تعبيراً عن غضبها من تعليقه، وأنه عليه الاهتمام بنفسه في المقام الأول قبل أن يتحدث عنها.

وكانت هذه الحادثة قد وقعت يوم أمس في قطار الإسكندرية، وخلفت وراءها الكثير من الحزن والصدمة في نفس الوقت بعد وفاة شاب في عمر الـ23، وإصابة شاب آخر في عمر 25.

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