ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها من إيطاليا و الاتهامات تنهال عليها!!

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع (إنستجرام) من اجازتها في إيطاليا.

ياسمين التي ظهرت بفستان أسود قصير تعرضت​ للإنتقادات بسبب إتهامها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية جورحينا رودريغز ​​ خطيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، حيث واجهت ياسمين تعليقات تتهمها بتقليد جورجينا، مثل: (جورجينا مبسوطة منك)، (أحلى من جورجينا)، (لن تصبحي جورجينا).

هذا و كان قد نشر حساب مزيّف يحمل إسم جورجينا منذ فترة، صوراً لياسمين واتهمها بتقليد جورجينا، ما أجبر ياسمين على الدفاع عن نفسها والتعليق على الحساب، ولكنها حذفت بعدها التعليق.

يذكر أن آخر مسلسل قدمته الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل (فرصة تانية) في السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك في البطولة النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.