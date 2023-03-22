ياسمين عبد العزيز تطرح الأغنية الدعائية لمسلسل (ضرب نار)

طرحت النجمة ياسمين عبد العزيز الأغنية الدعائية لمسلسلها الجديد (ضرب نار)، و المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2023.

وجاءت الأغنية تحت عنوان (وأهي دنيا) بصوت الفنان الشعبي أحمد شيبه، وكلمات هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي وماستر مصطفى أبو ريا.

هذا و تدور قصة مسلسل (ضرب نار) في إطار شعبي تشويقي، إذ تبدأ الأحداث في إحدى قرى صعا يعيش جابر الكوماندا (أحمد العوضي) مع أسرته المكونة من والدته وشقيقه وشقيقته، ويمتلك محل لإطارات السيارات، وفجأة تنقلب حياته ويضطر لترك قريته بعد جلسات عرفية، بسبب ثأر خاص بمحسن ابن عمه.

يذكر أن مسلسل (ضرب نار) تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.