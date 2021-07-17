يالفيديو: عمرو دياب يطرح (إتقل) و الأغنية تتصدر (تويتر)

طرح النجم عمرو دياب ، أغنيته الجديدة (إتقل) ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، او تعد لأغنية ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية (الدنيا بترقص). هذا و تصدرت الأغنية (تريند) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد ساعة من طرحها.

أغنية (اتقل) من كلمات تامر حسين ، ألحان مدين ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية (الدنيا بترقص) وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.