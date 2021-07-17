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يالفيديو: عمرو دياب يطرح (إتقل) و الأغنية تتصدر (تويتر)

منشور 17 تمّوز / يوليو 2021 - 03:38
عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم  عمرو دياب ، أغنيته الجديدة (إتقل) ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، او تعد لأغنية   ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية (الدنيا بترقص).  هذا و تصدرت الأغنية (تريند) موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد ساعة من طرحها.

أغنية (اتقل) من كلمات تامر حسين ، ألحان مدين ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة &quot;اتقل&quot;

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية (الدنيا بترقص) وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

 

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