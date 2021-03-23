يالفيديو: ماجد المهندس يطرح كليب (كيفك) و باللهجة اللبنانية

طرح الفنان ماجد المهندس عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب) أحدث أغنياته ، والتى تحمل اسم ( كيفك )، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

من جهة أخرى، حققت أغنية (مو ضروري) لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات(يوتيوب).

أغنية (مو ضروري)، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.