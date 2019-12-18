يسرا اللوزي تنتظر طفلها الثاني

تنتظرالفنانة يسرا اللوزي مولودها الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن تضع مولودها الثاني، علماً بأن يسرا لديها ابنة تدعى (دليلة) وتبلغ من العمر 6 سنوات والتي كانت تعاني ضعف السمع وصعوبات في تعلم النطق وقامت الفنانة بإطلاق حملة واسعة بعنوان (اسمعني) لعلاجها وعلاج الآلاف من الأطفال الذين يعانون هذا المرض وبعد فترة أعلنت الفنانة يسرا اللوزي شفاء ابنتها، حسب موقع اليوم السابع.

من جهة أخرى، تستمر يسرا في تصوير دورها في مسلسل (بخط الإيد) الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة والذي يشاركها بطولته النجوم أحمد رزق وسوسن بدر، ويشارك في بطولته ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود من إنتاج سينرجي، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

كما تصور دورها فى فيلم (العنبكوت) مع النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.