يسرا تتعرض للسخرية بسبب صورتها على غلاف مجلة (فوج)!

شاركت الفنانة يسرا متابعيها على (إنستجرام) صورة جديدة لها من الجلسة التي خضعت لها لصالح مجلة (فوج) العالمية.

وكتبت يسرا على الصورة قائلة: (ذكرى سنوية سعيدة لفوج و ظهور مرح لغلاف المجلة).

ونالت الصورة سخرية متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي: (هو مش عشان انتى يسرا تلبسى الكوفرته، نفس البطانية اللى عندنا، جمييل اللحاف )، حسب موقع صدى البلد.

وشاركت يسرا ضمن لجنة التحكيم التي اختيرت من 59 دولة حول العالم، لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، المقامة على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.