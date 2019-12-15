يسرا تخوض السباق الرمضاني المقبل بـ(دهب مزيف)

تستعد النجمة يسرا لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل (دهب مزيف ) تأليف مدحت العدل و إخراج هاني العدل وهو الأسم المبدئي للمسلسل، حيث من المقرر تصويرة مطلع شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن جهة أخرى، انتهت مؤخرا النجمة يسار من تصوير فيلمها (صاحب المقام)، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته اسر ياسين، وصلاح عبد الله، محمود عبد الغني، نسرين أمين، بيومي فؤاد، انجي النقد، ميدو عادل، أمينة خليل، وأخرون، تأليف ابراهيم عيسى، اخراج ماندو العدل .