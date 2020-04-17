يسرا تنشر صورة من كواليس مسلسلها الرمضاني (خيانة عهد)

أطلت الفنانة يسرا، بصورة مبهجة على جمهورها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، ونشرت النجمة صورتها التى تزين فيها الضحكة وجهها مرتدية فستان أزرق وجاكيت، ولفتت إلى أن الصورة الجديدة من كواليس مسلسل (خيانة عهد) المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (خيانة عهد) من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وقد تم تغيير اسم العمل من (دهب عيرة) إلى (خيانة عهد) في اللحظات الأخيرة .