يعقوب بوشهري يثير غضب متابعيه بمواصفات شريكة أحلامه

أغضب مشهور السوشال ميديا الكويتي، يعقوب بوشهري ، غضب متابعيه بعد تصريحاتها الأخيرة حول واجبات الزوجة والمواصفات التي يطمح أن تكون في شريكة أحلامه المستقبلية.

شارك يعقوب بوشهري متابعيه عبر حسابه في "سناب شات" مقطع فيديو يتحدث فيه عن مواصفات الزوجة وواجباتها تجاه زوجها وبيتها، مُشيرًا أنها مسؤولة عن شكل زوجها وأناقته وهندامه، قائلًا: "هي من واجباتها إنها تدير بالها عليك وتكون عمود بيتك، أي راجل متزوج لازم مراته لو شافته مو حالق تسأله حبيبي ليه مو حالق.. لازم تهتمي في زوجك، اشتري له ماكينة للحلاقة، رتبيه".

ولفت إلى أنه لم يجد المرأة المناسبة التي تشبهه، فهو يحب النظافة والترتيب بشكل كبير، قائلًا: "أنه شخص يحب الترتيب والنظافة، مُشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يجد فتاة تشبهه بهذه الصفات، قائلًا: "أنا وايد أحب الترتيب أحب النظافة، هذا شيء يأزمني، لأني ما لاقي إنسانة تنفع تكون نفسي".

وحول من يرون أنه كبير في العمر للزواج، أجاب قائلًا: "واحد يقولي راحت عليك.. ليش راحت عليا، أنا آسف لكل راجل كنت أشوفه في الأربعين وأقول عليه كهل، لأن إحنا عيال".

لكن في بداية الفيديو أشاد بوشهري بالمرأة، قائلًا: "البيت يلي ما في مرة ما في اثمرة..لو تحط مليون خادمة ماكو فايدة، المراة هي عامود وهي أساس حياة الإنسان، مثل ما انت أساس حياة المرأة والحفاظ عليها وادير بالك عليها وتحميها ودلعها وتوفرلها كل احتياجاتها يلي انت تقدر عليها".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومهاجم، فكتبت إحداهن: "هذه مايدري انو من شب على شيء شاب عليه مو شرط منظر الرجال يعكس سناعة المراة يمكن تحاول فيه و هوا طبعو كذا".

وكتبت إحداهن ساخرة: "طيب هو الحين يطلع ماخلا عطر وعوده ماكبها عليه وماهو متزوج 😂 كيف ربط نظافته الشخصيه بزوجته، ياخييي بعض المواضيع ليته استخار عنها".

يعقوب بوشهري يتمنى الزواج من أربع نساء

وقبل مدة، أثار بوشهري غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينما كشف عن أمنيته بالزواج من أربع نساء، خلال حوار جمعه بأحد أصدقائه، مؤكدًا على قدرته في جمعهن معًا وجعلهن يتفاهمن، وقال: "والله أمنية حياتي أتزوج أربع حريم وأنا مقتدر وإن شاء الله يوم من الأيام أخليهم يتفاهمون، كلهم مع بعض يقعدون ويتناقشون".

وتابع : “لا صج من تتزوج 4 حريم يدلعونك تحس إنك ملكت العالم”، ليقاطعه صديق له قائلًا: “ينشفون ريقك”، ليرد بدوره: “أنا الي بنشف ريقهم اجننهم واخليهم يشدون شعرهم".



