يعقوب بوشهري يشتري لوحتين بقيمة 100 ألف ريال.. شاهدهما!

أحدث نجم السناب شات الكويتي يعقوب بوشهري موجة من الجدل والانتقادات بعد استعراض لوحتين ابتاعهما بمبلغ ضخم.

شارك يعقوب بوشهري متابعيه عبر حسبه على "سناب شات" عدة مقاطع فيديو يوثق من خلالها لحظة شرائه لوحات بمبالغ ضخمة من أحد المتاجر التي تعرض لوجات مميزة ومصنوعة بالرخام، فقد اشترى لوحتين بلغت قيمتهما 100 ألف ريال، كما عزم على شراء لوحة ثالثة أكبر حجمًا وأعلى سعرًا لكنها كانت مباعة.

وقد أصر يعقوب بوشهري على شراء اللوحة الكبيرة التي جاءت على شكل وجه كبير رغم أنها مباعة، حيث طلب من صاحب اللوحة الاتصال على المالك ليطلب منه التنازل عنها كي يبتاعها، ورغم أن صاحب اللوحة عرض عليه تصاميم أخرى، إلَّا أن بوشهري رفض ذلك وأصر على امتلاك اللوحة ودفع مبلغ مقداره 100 ريال لشرائها.

وجاءت اللوحتين المصنوعتين من الرخام بأيادي سعودية على شكل حصان وبجانبه فتاة.