(يوتيوب) يحذف أغنية روبي الجديدة (أنا لو زعلانة) رغم نجاحها

فوجئ جمهور الفنانة روبي، بحذف أغنية ( أنا لو زعلانة)، بسبب انتهاك روبي، لحقوق الطبع والنشر، فعند محاولة البحث عن الأغنية يظهر بأن (الفيديو غير متوفر).

و تأتي أغنية روبي، من ضمن ألبومها الغنائي (حتة تانية)، والتي وطرحتها منتصف شهر مارس/آذار الماضي، عبر موقع (يوتيوب) و التي حققت نجاحا كبيرا.

وقد تم تصوير الأغنية بشوارع وشواطئ محافظة بورسعيد، وبدا الحزن على ملامح روبي ، في الفيديو كليب، خصوصًا وأن الأغنية تعبر عن الفراق الذي يقع بين اثنين من الأحبة.

أغنية ( انا بلو زعلانة) من إخراج مصطفى عامر، وكلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمى وتوزيع أحمد إبراهيم وإنتاج وليد منصور.

من جهة اخرى، انتشر فى الساعات الأخيرة خبر إصابة الفنانة روبي بفيروس كورونا قبل ساعات من تواجدها في إحدى الحفلات التي كانت من المقرر أن تقام مساء يوم الثلاثاء،الماضي وقيل إنها شعرت بأعراض بسيطة وخضعت لتحليل كورونا وجاءت النتيجة إيجابية واعتذرت عن تواجدها فى الحفل وأعلنت خضوعها للعزل المنزلي، ليتبين بعد ذلك أنها شائعة، حيث أكد مصدر مقرب من روبي عدم إصابتها بالفيروس.

وكشفت كوكي شقيقة الفنانة روبي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أنها شائعة وذلك من خلال حسابها موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وقالت: (الحمد لله أنا وروبي معندناش كورونا وإحنا كويسين الحمد لله معرفش الصراحة مين من مصلحته يطلع شائعة زي دي).