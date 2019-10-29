(يوتيوب) يحذف كليب سعد لمجرد (سلام) بعد 24 ساعة من طرحه!

حذف موقع (يوتيوب)، أحدث أغنية للفنان المغربي سعد لمجرد (سلام)، والتي طرحها منذ أقل من 24 ساعة، بسبب اتهام الفنان الأمازيغي هشام تلمودي فريق عمل الأغنية، باستغلال مقطع موسيقى من إحدى أغانيه دون ترخيص منه.

وكان تلمودي قد اتهم عضو مجموعة (فناير)، محسن تيزاف بنسبة الألحان لنفسه، رغم أن حقوق التأليف مدونة في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأفاد مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، أن الفنان محسن تيزاف عضو مجموعة (لفناير) الذي أشرف على تلحين وكتابة كلمات الأغنية، يملك عقدا مع شركة للانتاج، هي المالك الأصل لحقوق الأغنية الأمازيغية موضوع الجدل.

وأضاف مدير أعمال لمجرد، أن شركة الإنتاج التي تحدث عنها، هي التي منحت الفنان الأمازيغي هشام التلمودي حقوق إعادة الأغنية، مشيرا إلى أن محسن تيزاف لديه هو الآخر عقد قانوني مع نفس الشركة.

وأشار رضوان بوزيد، أن سعد لمجرد هو مغني الأغنية وليس هو الملحن أو الموزع، لكنه على علم أن محسن تيزاف يملك جميع الوثائق القانونية التي تمكنه من استغلال الأغنية الأمازيغية.

وطرح سعد لمجرد، يوم الأحد، فيديو كليب سلام، عبر قناته الرسمية على (يوتيوب)، والعمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي، واستطاع الكليب تحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على طرحه، وتصدر تريند رقم 2 على (يوتيوب).