يوسف شعبان في المستشفى بعد تدهور صحته إثر إصابته بـ(كورونا)

نقل الفنان المصري الكبير يوسف شعبان الى المستشفى، بعد عدم استقرار حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

و كانت شائعات انتشرت في الأسابيع الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، لكنَّ نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، نفى ذلك، مطمئناً الجمهور بأنه بصحة جيدة.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم (المشخصاتي 2) سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة (محسن ممتاز) التي قدمها في مسلسل (رأفت الهجان)، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.