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بالفيديو: برنامج "منا وجر" يشهد خلاف حاد بين علي الديك وسلام الزعتري حول الجولان..وهذه النتيجة!

بالفيديو: برنامج "منا وجر" يشهد خلاف حاد بين علي الديك وسلام الزعتري حول الجولان..وهذه النتيجة!
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