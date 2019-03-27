حلقة برنامج "منا وجر" والخلاف الذي وقع بين علي الديك والإعلامي سلام الزعتري

اشتعل يوم أمس خلاف سياسي بحت حول موضوع أرض الجولان ، بين ضيوف برنامج "منا وجر" على شاشة "MTV" اللبنانية، وكان أطراف الخلاف هم الفنان السوري علي الديك، والإعلامي اللبناني سلام الزعتري، وتباينت الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما حدث بشكل عام.

وفي التفاصيل، بدأ الأمر عندما وجّه مقدم البرنامج بيار رباط سؤالًا لعلي الديك عن رأيه بإعلان أمريكا سيادة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الجولان السورية، ليقول له سلام الزعتري مقاطعًا: النظام باع أرض الجولان"، ومن هنا اشتعل الخلاف إلى حد كبير، مما جعل علي الديك رافضًا وبشكل قاطع النقاش حول هذا الأمر وكان على وشك الانسحاب، إلّا أن سلام هو من انسحب، وراح بيار يعتذر للفنان السوري عن ما حدث.

وكانت الآراء منقسمة إلى نصفين بعدما شاهد عدد كبير المشكلة التي حدثت على الهواء خلال الحلقة، فالبعض اعتبر أن علي الديك في برنامج ترفيهي ولديه الحق أن لا يتحدث بالسياسة وفي النهاية سوريا بلده ولا يمكن أن يقبل أن يقلل أحد من شأنها، وفي المقابل كان لدى البعض رأيًا مختلفًا والعديد منهم كان في صف الإعلامي سلام الزعتري وحيوه على جرأته في قول الحقيقة وما يحدث فعليًا على أرض الواقع.

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