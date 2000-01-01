تعرف على "وجبة الغش" الخاصة بدواين جونسون نشر الممثل الأمريكي والمصارع السابق دواين جونسون المعروف بلقب "The Rock" على حسابه الخاص على إنستغرام وجبة الغش لهذا الأسبوع وقد ضجت شبكة الإنترنت حول هذا الموضوع وقد حققت 8 مليون اعجاب على الأقل حتى نشر المقال.

ونشر جونسون صورة له وهو يستمتع بوجبة الغش: وهي عبارة عن "توست فرنسي محمص مع طبقة سكرية من القرفة". ولكن ما جاء مع هذا المنشور ، فهي رسالة ملهمة لجميع أولئك الذين يأخذون طريقة اللياقة البدنية على محمل الجد أكثر من الاستمتاع بقطعة حلوى، حيث كتب: "لا تغش نفسك ، متع نفسك واستمتع بوجبات الغش الخاصة بك، يا أصدقائي - لقد كسبناها بجدارة".

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تعرف على "وجبة الغش" الخاصة بدواين جونسون

مكونات وجبة الغش الخاصة بدواين جونسون:

خبز فرنسي محمص مزيج من صلصة القرفة الدافئة

القيمة الغذائية:

تحتوي حصة صغيرة من خبز التوست مع القرفة على 200 سعرة حرارية وتوفر 10 جرامات من السكر. تتكون طبقة القرفة من السكر البودرة (المعروف أيضًا باسم سكر الحلويات) والزبدة والحليب والفانيليا. وبصرف النظر عن ذلك ، فإن القرفة لها قيم طبية عالية. إنه مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. يساعد في إدارة ضغط الدم ويقال أيضًا أنها تخفض نسبة السكر في الدم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تعرف على "وجبة الغش" الخاصة بدواين جونسون

دواين جونسون

دوين جونسون

مصارع محترف لقبه ذا روك (The Rock) أصبح ممثلاً هوليوودياً مشهوراً من خلال أداءه المميز في فيلم المغامرة The Mummy Returns.

منذ طفولته ابدى جونسون ميلاً نحو الرياضة وشارك خلال أيام الدراسة في العديد من الأنشطة الرياضية. لعب كرة القدم في المدرسة الثانوية وانضمَّ إلى فريق المدرسة لألعاب القوى. كما كان لاعب كرة قدم واعد حيث حصل على منحة دراسية كاملة إلى جامعة ميامي، وتأمل بأن يُصبح لاعب كرة قدم محترف ولكنه تعرض لإصابة وضعت حد لطموحاته فقرر أن لا يتوقف وبدأ في العمل ليُصبح مصارعاً محترفاً، وبدأ بالتدريب مع والده الذي كان مصارعًا محترفًا أيضًا. وبسبب شعبيته المرتبطة بجماله وجاذبيته فقد بدأ يتلقى عروض من استوديوهات هوليوود.

دواين جونسون ، هو مصدر إلهام للياقة البدنية والطعام الصحي أيضًا. إنه يبقي معجبيه ومتابعيه على اطلاع دائم ببعض الوصفات المفضلة ويرسل دائمًا رسالة ، "لا تغشوا ، يا أصدقائي ، دللوا أنفسكم. استمتعوا بوجبات الغش اليوم - لقد كسبتموها".

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