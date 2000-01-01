​ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022:

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان، في هذا الشهر يا عزيزي برج الحمل سوف تشعر بالراحة والرغبة في العمل رغم تراكم المشاكل والمسؤوليات التي تشعرك بالانزعاج وتزودك بالحيوية والقدرة، فتقدم مدعوماً وواثقاً بكوكب جوبيتر الذي حمل إليك منذ الشهر الماضي ارتياحاً أكبر، في بداية الشهر سوف تشعر أن الطريق أمامك مفتوحة وأن آثارهما لا يطالانك ولو كان لهما وقع على بعض الناس من حولك، لكن قد تساهم هذه العوامل بكسر بعض الحواجز لمصلحتك أو تولد ظروفا دقيقة لكنها سوف تنتهي لمصلحتك، وصحيح أن المواقع الفلكية ليست هي الفضلى بالنسبة إليك في تشرين الأول/ أكتوبر ولكن المناخ العام لا يدعو للقلق بل أنه سوف يشكل لك حافزاً لتستمر في مكان عملك بدون خوف وقلق مهما كانت الظروف خاصة في النصف الثاني من هذا الشهر إذا يعاود كوكب ساتورن سيره نحو القوس لكي يستقر فيه بدون عودة، وهذا ما يحرك بعض العوائق في حين أن مركور في برج الميزان يجعلك تستثمر في المجالات الجمالية وإذا كنت من تجارها فقد تحقق ربحًا أو تجد وسيلة لإحراز الأرباح، أما من الناحية المالية ساتورن في القوس فهو يركز على شؤون مالية ويدعوك إلى الاقتصاد والانتباه إلى أموالك بعيداً عن التبذير والبذخ في حين أن مركور الذي يبدأ بالتراجع بتاريخ 17 يهديك فرصة لمراجعة بعض الاستثمارات وتصحيحها واتخاذ قرارات مهمة في مجال البيع والشراء وإيجاد الحلول لبعض المشاكل وتوليد مناخ من الوضوح والشفافية تزيل بعض الشكوك وتخرجك من بعض الانفاق، رقم الحظ:2

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار، سوف تسير الأمور معك بشكل أكثر من رائع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بسبب وجود فينوس في برج الأسد الذي يغازل مارس في البرج نفسه ومركور في الميزان ويجلب إليك تطورات كثيرة، وقد يعني هذا الخسوف أيضًا ولادة في العائلة، أما الوجه السلبي فهو خلافات عائلية قد تحصل أو تغيرات طارئة تقض مضجعك في بعض الأحيان، وبالاخص مواليد الدائرة الأولى الذين يعانون أيضًا من عودة ساتورن إلى مواجهة برجهم في برج القوس والتي تنافر فلكي مع جوبيتير في برج العذراء، يشكل هذا الطالع بعض الإرباك لمواليد برج الجوزاء في الدائرة الأولى إذ يعني في بعض الأحيان تراجعاً في الصحى او انفصال أو استقالة من العمل، إلا أن الذهنية السائدة في تشرين الأول/ أكتوبر تكون إيجابية تصارح وتكافح، وسوف تجد حلولاً سريعة في كل مجال مدعوماً بكوكب مارس الذي يوفر لك الطاقة الكبرى لمواجهة كل مشكلة وإيجاد الحلول التي سوف ترضلكنيك وتسعدك، أما من الناحية المهنية هناك تحسن إدارة شؤونك بفضل كوكب مركور وتتوصل إلى أعلى المراكز لشرح قضيتك وإحراز النجاح ، بعض مواليد الثور سوف يبدأون ورشة عمل ويخوضون تجربة استثمارية جديدة ومهمة ويستعيدون عافيتهم ابتداء من تاريخ 23، رقم الحظ:5

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران،عوامل الكسوف والخسوف في شهر تشرين الأول/ أكتوبر قد تسبب لك صعوبة في عملك وبعض التشويش عليها، وهنالك حظوظ وأخبار سوف تسعدك في الأفق، لكن احذر يا عزيزي برج الجوزاء في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر قد تتذمر وتتعب نفسياً من كل شيء حولك خصوصاً في العمل، وسوف تعيش هاجس التخلي عنك أو تعاني من تصرفات غير جيدة تصدر من مسؤول أو زميل في العمل أو شريك، كذلك يعاود كوكب ساتورن سيره نحو برج القوس ما قد يجعلك متوتراً وقلقًا على جسدك أو صحة أحد المقربين أو يجعلك تشهد على وضع غير جيد متراجع يعيشه أحد المحيطين بك، إلا أن يا عزيزي الجوزاء إن الأخبار الجيدة سوف تأتيك مع آواخر شهر أكتوبر فسوف تسمع شفاءك أو شفاء أحد من معارفك أو تعرف جديداً ينقلك إلى وضع آخر يكون أفضل أو تكلف بمهمة أداء أمر مهم في العمل كما كنت تطمح، وقد تخوض بعض المجازفات المالية أو المغامرات، والفلك سوف يتحدث عن تحسن في أوضاعك المالية ونجاح في الاستثمارات خاصة في مجال العقارات والبورصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى يا برج الجوزاء، واعتباراً من منتصف الشهر بسبب طالع فلكي مميز وجيد، أما الفترة الأكثر وعداً فتكون في الأسبوع الأخير من الشهر، حيث يحالفك الحظ في كل المجالات المالية، وازدهار في أعمالك وبعض العروض الجيدة والشؤون المالية الممتازة، لكن من الناحية العائلية هنالك تراجع يسبب بعض المشاكل والمشاجرات العائلية أو المهنية وربما تعيد بعض النظر في انتماء أو بارتباط، رقم الحظ:7

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز،يجب عليك في هذا الشهرالحذروالحيطة والانتباه إلى كل ما يحصل من حولك وإلى أي عارض قد يحصل معك، وأيضاً تجنب المجازفات العقيمة وارتكاب الهفوات، فأمامك اسبوعين من المشاكل والأخطار،لتضاعف الانتباه والحذر وتحضر لبعض الحلول والمخططات البديلة في حال كانت الضغوطات شديدة، في هذا الشهر سوف يسمح لك حدسك العالي بتجنب بعض المشاحنات والمشاكل فسوف تستفيد من فرصة مؤاتية لمعالجة بعض الإشكالات، ولا شك أن الشغف والحماسة يجعلانك الآن تتحدى بعض المعوقات وتقف بالمرصاد لبعض المخططات التي تستهدفك، يا عزيزي برج السرطان سوف يترتب عليك شرح بعض المواقف وإثبات قدراتك في بعض المجالات، تطلع على معلومات مربكة في بعض الأحيان، قد تعيش عقدة ذنب او تخشى على وضع أحد المقربين لك أو يفشى سر عائلي وربما تحتج على عملية ظلم تطال أحد الأشخاص، وقد تجد صعوبة في اقناع بعض المراجع والسلطات بوجهة نظرك، كذلك من الممكن أن يمتحنك أحد المدراء أو المسؤولين في مكان العمل، أو يكلفك بمهمة صعبة تتطلب وضع استراتيجية صعبة، عليك يا عزيزي برج السرطان أن تفكر بكل خطوة وتدرس كل قرار قبل عمل أي شيء، قد يتعرض مكان عملك لبعض الإشكالات وتضطر أن تتعامل مع وضع جديد لكن احذر من تصرفاتك واذ كان عليك شراء شيء مثل منزل أو سيارة أو عقار يجب أن تحمي نفسك من بعض المخادعين وأن تنتبه جدا قبل أن توقع على أي عقد عمل جديد، رقم الحظ: 9.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الأسد 23 تموز – 22 آب

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الأسد 23 تموز – 22 آب، سوف يبدأ شهر تشرين الأول/ أكتوبر بشكل روتيني وممل مما يجعلك محبط وغير سعيد في بعض الأحيان رغم أن معنوياتك قد تكون قوية وحدسك عالي، إن الكسوف في حياتك قد يحمل شيئاً جديداً في حياتك وتغييراً كبيراً مما يجعلك تقوم بخيارات أخرى وتبدل الاتجاهات، وسوف يأتيك بظروف لم تتوقعها وتساعدك على انطلاقة جديدة أو تدفعك إلى إيجاد الحلول التي كانت عالقة، هذا لا يعني ان الامر يمر بدون عقبات وصعوبات لا بل انك تواجه مشكلة على الصعيد المالي قد تتعلق بمنتج ربما أو بمشروع يحتاج الى إعادة نظر وإلى تخطيط بشكل مبتكر وجديد، وكذلك تضطر إلى القيام بإصلاحات وتصليحات سوف تتطلب منك نفقات إضافية سواء كان الأمر متعلق بشأن عائلي أو بشأن منزلي أو بأمور مهنية، يا عزيزي برج الأسد مع هذا الكسوف سوف تتبدل قناعات واعتبارات كثيرة، ندعوك يا عزيزي للانتباه في هذه الفترة إلى صحتك وسلامتك وعدم المجازفة أو المغامرة في مجالات دقيقة، رقم الحظ:3

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول، سوف يبدأ شهر تشرين الأول/ أكتوبر مع جدال قد يطرأ مع صديق أو شريك حياة أو زوج مع نقاش مهم جدًا قد تبدو فيه الأكثر نفوذًا، حاول يا عزيزي برج العذراء أن تتجنب صراعاً مهنيًا بين خلال أول أسبوع من الشهر وكن حذرًا في مفاوضات مالية أو مهنية، مع المحاولة في أن تضع على الورق كل اتفاق ولا ترضى به بشكل شفوي ولو أن الفلك يتحدث عن أرباح أيضاً قد تطرأ عليك وتحسن وضعك، سوف تطل على شىء جديد بدون أي شك وبعض مواليد برج العذراء سوف يعرفون انقلاباً لمصلحتهم، إن الكسوف الجزئي في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر قد يتحدث عن تغييرات سوف تحصل وعن بعض القرارات التي يجب اتخاذها خاصة في حياتك المهنية، قد تأسف لشائعات تستهدفك في أواخر الشهر من محاولة البعض خداعك لكن لا تخشى شيئًا لأن الفلك يحميك وقد تكشف القناع عنهم، رقم الحظ:8

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول، في بداية الشهر سوف تسير الأمور كما تريد وبشكل جيد حتى تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر، فتهبك الأفلاك احتمالات جيدة لا بل ممتازة جداً، لذلك قم بخياراتك الصحيحة يا عزيزي برج الميزان، لكي تطلق مشاريعك وتتقدم بطلباتك وتعبر عن افكارك اذا ان الفترة التالية تحمل بعض العراقيل وتسم ببعض الالتباس والغموض، وتهدد بوقوعك ضحية غش يمارسه احد المغرضين. عليك ان تكون منتبها جداً وان تراقب ما يحصل حولك وتحلل كل موقف او كلمة حتى لا تصاب بمكروه. تولد هذه الفترة الشعور ببعض الشكوك وعدم الاستقرار او يدفعك الى التأثير بالآخرين وتوجهاتهم والاندفاع لتبني طروحاتهم، بدون مراجعة او دراسة. وقد تولد بعض الذبذبات والتغييرات التي لا تناسب مصالحك. هذا لا يمنع من انك تعمل بجهد لتسوية الأوضاع ومواجهة مسؤول يخلق لك المتاعب، او جهة نافذة تحاول منعك من عبور طريق نحو احد الطموحات، رقم الحظ:9

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني، لا تضخم في هذا الشهر المشاكل الصغيرة ولا تستسلم امام العراقيل! قد تخيب الأحداث ظنك وتسير الامور بطريقة لا تشتهيها وربما يتكون لديك انطباع بأن الأقدار تتآمر عليك. فكوكب مارس يواجهك ويشكل معاكسة مزعجة تستوجب الاهتمام بصحتك وسلامتك اثناء التنقلات او اذا سافرت الى بلدان مهددة انتبه من الاوباء والامراض المعدية وحاول ان تتفادى بعض الادوية غير المناسبة. تشعر انك تطارد الأشباح وقد تثير اقل ردة فعل غضبك وربما تعاني من غياب ما او من مسؤول او جهة تحتاج اليهما ويتواريان فجأة. فهذا الشهر الذي يحمل كسوفا وخسوفا في 13 و 28، يلقي الضوء على بعض الاوضاع السرية او غير المعلنة، والتي كانت تعمل ضدك بدون معرفة منك. قد تكتشف أشخاصًا منافقين او مراوغين وتبتعد عنهم او تزيلهم من حياتك. كذلك قد يعني هذا الكسوف عملية جراحية تهتم بها او تعنيك مباشرة وربما تسمع عن غياب بعض الناس او المسؤولين الذين كانوا يعانون من مرض ما. اما الخسوف في 28 فيأتي بتغييرات او عدم استقرار في مجال العمل. لاحظ أن في ايام الخسوف تطرأ أحداث كثيرة متلاحقة تستغربها وتسمع خلالها من اعمال جرمية في الوسائل الاعلامية اما التوقيت فقد يحصل خلال هذا الشهر او في وقت لاحق اذ غاليا ما تمتد التأثيرات حتى الاسابيع المقبلة، رقم الحظ:6.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول، ضع استراتيجية لاعمالك يا عزيزي وحاول ان تبعد عنك الحسد والناس المتربصين بك والمستائين من نجاحك، لانك تنتصر على هؤلاء وتتقدم بمساعيك نحو التعويض عن خسارة سابقة اذ تتاح لك فرصة جيدة لمتابعة عمل انقطع. تتحسن اوضاعك المالية بدون أي شك واذا كنت قد تعرضت لخسارة او إفلاس فإنك تستعيد انفاسك وربما تتلقى عرضا من مؤسسة او مرجعية عرفتها بالسابق لمزاولة عمل جديد او تولي مهمة غبت عنها. قد يخاف منك البعض ويعترضون طريقك وتضطر الى اعتماد اساليب جديدة لنيل رضا بعض الجهات. تضحي ببعض الشروط لكنك تتوصل الى السلام مع نفسك في منتصف الشهر. وحده الخسوف الحاصل يوم الاثنين يزعجك وقد يشير الى تظلم او اهانة او حدث لا يروق لك. الا ان انتقال كوكب مارس الى برج العذراء الجمعة وانضمامه الى جوبيتير فيوسع امامك الساحة ويجعلك تتصرف بذكاء ودبلوماسية وقدرات عالية لتطويق أي خطر يداهمك، رقم الحظ:1.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني، تسير الأمور بشكل جيد في بداية الشهر الذي يعدك بترقية او بخبر ممتاز او بمفاجأة قد تكون مصيرية. تحقق المرتجى وتسير نحو اهدافك واثقا، فتتولى مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الامور. تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة، انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك. قد تقود جماعة وتتخذ قراراً مهماً وتحقق ارباحاً تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية. مسؤوليات جديدة او تجد مكانك اخيرا وترتاح لسير الأمور. تبرهن عن كفاءة مطلقة فتثبت مرة جديدة انه يمكن الاتكال عليك والركون الى نصائحك واقتراحاتك. قد تقود جماعة وتتخذ قرارا مهما وتحقق ارباحا تفوق آمالك ربما. يطرأ ما يفك القيد عن مشروع جديد فتشكر السماء على هذا الحظ الذي تهبه اليك. ان كوكب مارس في برج الاسد مناسب جداً ويغمرك بالمغامرات والهدايا شرط الا ترتكب حماقة وتقبل على مبادرات متهورة او قرارات ارتجالية.يسجل هذا الشهر كسوفا وتبدوا معنيا اكثر بالكسوف الذي قد يشكل مفترق طريق لبعض مواليد القوس ويدعوهم الى إعادة النظر ببعض الانتماءات او العلاقات وقد يعني هذا الكسوف تغييراً في بعض حياة المقربين وانقلابات في الأوضاع وتغييرات مفاجئة وغير منتظرة، تستدعي تدخلك لمواساتهم ربما او لتشجيعهم على الاستمرار وتغذية الآمال الجديدة، رقم الحظ:4.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط، ما زالت الأفلاك تدعوك الى الصبر والتروي، خاصة وان الاسابيع الثلاثة الاولى تتسم ببعض الخيبة، وقد تطرأ خلالها احداث غير متوقعة تؤدي الى تأخير في استحقاق او تعديل في بعض البرامج، او الى تأجيل لبعض المواعيد. فهذا الشهر استثنائي ويحمل طوالع فلكية كثيرة تؤثر عليك مباشرة. ان الحذر يفرض عليك الانتباه اثناء التنقلات وحفظ صحتك وسلامتك وتجنب الارهاق والتطرق الى نقاشات حامية. قد تفسخ عقداً او تتوصل الى نهاية مرحلة مهنية او سياسية او شخصية من حياتك . تضطر ربما الى أحداث تصحيحات سريعة لأخطاء ماضية وتحتار بكيفية التعامل مع بعض المحيط المهني والشخصي لكنك تتقن بغريزتك فن التخاطب بلا كلام. قد تشهد على تغييرات اساسية في المؤسسة التي تعمل لديها او المراجع التي تعمل معها وتلمس الضغوطات الآتية من مواقع نافذة والتي لا تستطيع ازاءها شيئا. ضع يا عزيزي خطة بديلة لمشروع حضرت له، ذلك اذا طرأ ما يفشل مخططاتك الأولى. كذلك عليك الانتباه لصحتك ومراجعة الطبيب لدى اقل عارض وعدم اهمال أية اشارة، رقم الحظ:12.

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

توقعات الأبراج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار، سوف تتحرك الكواكب في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك لتتغير طوالعها ومواقعها، وهذا يعني أن سوف يدخل شيء جديداً في حياتك وتبدل في بعض المواقع للأفضل، ولا شك أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر سوف يترك أثرًا في نفسك لتبدو منشغلاً في جميع الاتجاهات، وسوف يلاحقك الوقت لأداء مهماتك الضرورية، وقد تبرز أولويات وتزول اهتمامات سابقة إلا أنك سوف تعالج الأمر بأعصاب متوترة وقلقة قليلاً لكن بدون أي شك سوف تأتي النتائج لتريحك وتطمئنك إذ أنك وسط الإزدحام سوف تظهر شجاعة وجرأة وتقود تياراً ربما أو فريق عمل أو أن تكون الملهم لهذا الفريق، وسوف تبرز قدراتك الإبداعية فتحقق نجاحاً مهنياً لكن سوف تميل إلى بعض العدائية في تعاطيك مع بعض المحيط،أما من الناحية الصحية سوف تهتم أكثر بصحتك في هذا الشهر لأنك سوف تعاني من مشاكل صحية تشعرك بالقلق، رقم الحظ: 1.

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