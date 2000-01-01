جميلة البوابة:5 نصائح للعناية ببشرة رقبتك عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، فإننا نفكر تلقائيًا في وجوهنا. ولكن ماذا عن العناية ببشرة رقبتنا أيضًا؟ مع اقتراب فصل الصيف ، لا تكفي العناية بالوجه. أصبح تضمين الرقبة في نظام العناية بالبشرة ضرورة خاصة عندما يؤدي الاجهاد اليومي إلى ظهور خطوط أفقية وتغير في لون الجلد والاحمرار.

جميلة البوابة:5 نصائح للعناية ببشرة رقبتك

الرقبة والشيخوخة

نظرًا لأن الرقبة تعكس العلامة الأولى للشيخوخة ، فقد أصبح من المهم للغاية حماية هذه المنطقة الحساسة. ولكن قبل المضي قدمًا في نظام العناية بالرقبة ، من المهم معرفة المكونات الصحيحة التي تتناسب مع نوع بشرتك. فيما يلي 5 طرق يمكنك من خلالها مراقبة رقبتك والعناية بها:

جميلة البوابة:5 نصائح للعناية ببشرة رقبتك

خطوات العناية

الكريم الواقي من الشمس: أصبحت واقيات الشمس أكثر المكونات المرغوبة في جميع أنظمة العناية بالبشرة. من المؤكد أن حماية الوجه والجبين مهمة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وكذلك الرقبة . مع مرور الوقت ، يؤدي الجلد حول الرقبة إلى التخفيف وتغير اللون مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد بشكل أسرع. ثبت أن وضع عامل الحماية من الشمس (SPF) مفيد حيث سيقلل في النهاية من تغير لون الجلد والتجاعيد . التقشير: للتقشير أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بنظام الوجه والرقبة. الرقبة أكثر عرضة للجفاف والتهيج والتصبغ. سيساعد التقشير على تقليل الجلد الميت. فيتامين سي هو أفضل مصدر عندما يتعلق الأمر بالتقشير لأنه يعيد البشرة ويزيل التصبغ ويولد الأنسولين لنمو خلايا الجلد الجديدة. حتى أنه يساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها أيضًا . ضعي جرعة جيدة من الفيتامين في مستحضرات العناية ببشرتك: الكولاجين ، البروتين الأكثر وفرة وفائدة في البشرة ، يجعل البشرة أكثر شبابًا. يساعد فيتامين سي وأوميغا -3 وأوميغا 6 بشكل طبيعي جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين واستعادته. يعتبر تناول أوميغا 3 و 6 قبل النوم خدعة رائعة أخرى ، حيث يمنح الجسم فرصة لإصلاح أغشية الخلايا بشكل كامل وبناء الكولاجين . حمض ألفا هيدروكسي: حمض ألفا هيدروكسي مصدر رائع آخر لترطيب الجلد حول رقبتك. يساعد على محاربة الجفاف من مشتقات فيتامين أ ويساعد على استعادة هذا الحاجز وترطيب البشرة . اتبع روتينًا منتظمًا: مع هذه المكونات المهمة ، اتبع دائمًا روتينًا لاستعادة هذه الفيتامينات على الجلد حول رقبتك. أثناء استخدام الرتينويدات في الصباح ، استخدم دائمًا عامل حماية من الشمس بعد ذلك ، لأنه بعد الرتينويدات ، يصبح الجلد أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية. استخدم كريمات غنية بفيتامين سي.

تذكر ، الوقاية هي المفتاح. على الرغم من أن هذه الأساليب مفيدة جدًا ، إلا أنها تعمل بشكل أفضل عند اتباعها بروتين مناسب. لم يفت الأوان أبدًا لبدء العناية برقبتك!

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