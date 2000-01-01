جوجو الزلم تثير غضب السعوديين .. ومحمد الشعيبي يتوعدها

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية المعروفة بـ"جوجو الزلم" إلى إثارة الجدل مجددًا بعدما نشرت مقطع فيديو هاجمت فيه إحدى المتابعات السعوديات وتلفظت بعبارات أساءت فيها للسعودية ليشنوا حملة لمحاسبتها.

وبدأ الجدل حين ردت جوجو الزلم على إحدى متابعاتها التي سخرت من ارتدائها حلقًا واحدًا في أذنيها دون الأخرى بعبارات أثارت غضب النشطاء السعوديين، إذ قالت لها: "إنتي خبلة صاحية مخبلة مينونة؟، أنتم (الشعب السعودي) ما تركوا شيئا إلا وفعلوه، إلا موضة الحلق الواحد لم تصلهم".

وتابعت: "وأنتم بعد تهجون ع الدنيا مخترعين بعد ما وصلتلكم الحركة هذي (قمتوا فسختوا) سراويلكم في الشوارع كل شي وصلكم كل شي (عرفتوا تسووه) لا ومخترعين تسووه بزود ما تدرون كل شي بحدود إلا هذي ما وصلتلكم للحين سبحان الله، سبحان من روض القرود".

وأثارت كلمات جوجو الزلم استياء المغردين السعوديين الذين أطلقوا وسم للمطالبة بمحاسبتها ومنعها من دخول الأراضي السعودية.

محمد الشعيبي يرد على جوجو الزلم

وخلال ساعات، تصدر وسم “#جوجو_الزلم_تهاجم_السعوديين" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية للتعبير عن استنكارهم من إساءتها لهم من بينهم الفنان السعودي محمد الشعيبي الذي شن هجومًا على جوجو الزلم .

وأعلن الشعيبي نيته رفع دعوى قضائية ضد جوجو الزلم بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، إذ علّق بالقول: "لا تظنون أني راضي على الكلام اللي تقال بحق بنات ديرتي، تم الاتفاق مع المحامي الخاص فيني بالكويت، وبإذن الله تسمعون خبر يطيب خاطركم".

وتابع الشعيبي قائلًا:" اللي ما ربَّاه الزمن يربونه عيال سلمان، الدنيا ما هي فرصة ولا كل مشرد يقول كلمة يمر مرور الكرام، بإذن الله في شكوى أمن الدولة خلال الأسبوع القادم".

وأضاف: "الكويت فيها محاميين ومحاميات فيهم خير وما يرضون بالغلط ويعشقون السعودية، وكذلك كثير من الشعب الكويتي، انطروا وشوفوا القضايا من كل اتجاه، مو مشردة تهز العلاقة بين الكويت والسعودية، كان غيرها أشطر".

من هي جوجو الزلم