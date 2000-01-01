دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تسحق التشيك وسويسرا تقهر إسبانيا

سحق منتخب البرتغال مستضيفه التشيكي برباعيةٍ دون رد، فيما صعق منتخب سويسرا غريمه الإسباني وتغلب عليه بهدفين لهدف في مواجهتي الجولة الخامسة لحساب المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم السبت.

على ملعب إيدين آرينا في براغ، حقق الفريق الضيف فوزاً كاسحاً برباعيةٍ تناوب على تسجيلها كلٌ من ديوغو دالوت (هدفان) في الدقيقتين 33 و 52، وبرونو فيرنانديش (45)، وديوغو جوتا (82).

بدوره، تمكن منتخب سويسرا من التغلب على مستضيفه الإسباني على ملعب لا روماريدا بهدفين لهدف.

سجل للفائز كلٌ من مانويل آكانجي وبريل إيمبولو في الدقيقتين 21 و 58، فيما سجل جوردي آلبا هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 55.

ترتيب المجموعة A2 من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة الخامسة: