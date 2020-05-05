منشور 05 أيّار / مايو 2020 - 07:34 اعتماد أغلبية الناس الطعام المنزلي لرمضان٢٠٢٠، وابتعادهم عن المطاعم والكافيهات ما جعل العديد منها يعاني لهذا العام مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند السرقة في زمن "كورونا".. اللصوص بملابس التمريض الزرقاء والقفازات المطاطية اعتماد أغلبية الناس الطعام المنزلي لرمضان٢٠٢٠، وابتعادهم عن المطاعم والكافيهات ما جعل العديد منها يعاني لهذا العام 5 خطوات لتنظيف البشرة في المنزل قريباً... جوجل تدعم الاتصال دون الحاجة إلى رقم الهاتف في تطبيق Duo فرنسي يدهس أغنامًا في المغرب بشكلٍ متعمد.. وتهمة صادمة توجه إليه Loading content ...