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اعتماد أغلبية الناس الطعام المنزلي لرمضان٢٠٢٠، وابتعادهم عن المطاعم والكافيهات ما جعل العديد منها يعاني لهذا العام

منشور 05 أيّار / مايو 2020 - 07:34
اعتماد أغلبية الناس الطعام المنزلي لرمضان٢٠٢٠، وابتعادهم عن المطاعم والكافيهات ما جعل العديد منها يعاني لهذا العام
اعتماد أغلبية الناس الطعام المنزلي لرمضان٢٠٢٠، وابتعادهم عن المطاعم والكافيهات ما جعل العديد منها يعاني لهذا العام

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