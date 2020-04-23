منشور 23 نيسان / أبريل 2020 - 01:44 السعودية تتحرى هلال شهر رمضان المبارك لعام 2020 يوم الخميس 30 شعبان حسب تقويم أم القرى السعودية تتحرى هلال شهر رمضان المبارك لعام 2020 يوم الخميس 30 شعبان حسب تقويم أم القرى مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند صدور رواية "بلدة ترمس" للكاتب حجاج أدول نجاة دبلوماسي أميركي من محاولة اغتيال في الخرطوم استعدادًا لرمضان بلا مصلين.. السلطات السعودية تُعقم الكعبة المشرّفة دعاء اليوم الأول من شهر رمضان السعودية تتحرى هلال شهر رمضان المبارك لعام 2020 يوم الخميس 30 شعبان حسب تقويم أم القرى Loading content ...